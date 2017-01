Śmierć posła z Kukiz'15

Do wypadku doszło na drodze S8 w kierunku Warszawy, niedaleko Skierniewic, około godz. 6.30, na wysokości miejscowości Wędrogów.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-letni kierowca kierujący volkswagenem bora, jadąc w kierunku Warszawy, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery - mówi Joanna Kącka z łódzkiej KWP. - Osoby jadące renault kangoo zatrzymały się, by udzielić pomocy poszkodowanemu. Wówczas w ich pojazd uderzył ford transit. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów (renault i forda) lekko ranne zostały 2 osoby. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł kierowca volkswagen bora. Jak się okazało, za kierownicą VW siedział Rafał Wójcikowski, 44-letni poseł Kukiz '15 z Tomaszowa Mazowieckiego. - Mężczyznę zidentyfikowano na podstawie dokumentów, które miał przy sobie - mówi J. Kącka.



Poseł Rafał Wójcikowski urodził się 2 grudnia 1973 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunkach finanse i bankowość oraz informatyka i ekonometria. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym uzyskał doktorat. Był nauczycielem akademickim. Należał do Stowarzyszenia "KoLiber". Współpracował z Fundacją Republikańską. W 2009 bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. kandydował do Sejmu w okręgu piotrkowskim z pierwszego miejsca na liście Kukiz‘15.