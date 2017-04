Wypadek na A2

Na autostradzie A2 między Łodzią a Łowiczem doszło do wypadku z udziałem autokaru. Rannych zostało 18 osób. Autostrada jest częściowo zablokowana.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło 25 kwietnia ok. godz. 3.30 na 377. kilometrze autostrady A2, w powiecie brzezińskim, na wysokości miejscowości Zawady, na nitce w kierunku Warszawy. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że 49-letni kierowca autokaru, z niewyjaśnionych przyczyn, zjechał na pobocze, a następnie pojazd zsunął się do rowu i przewrócił na bok. Pod autobusem znalazły się dwie przygniecione osoby. Na miejsce skierowano 8 zespołów ratownictwa medycznego, policję, kilkanaście zastępów straży pożarnej i służby autostradowe. Kilka minut po godz. 4 udało się strażakom unieść na tyle autobus, aby wydostać uwięzione pod nim osoby. Poszkodowani zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego.

Jak poinformował kom. Adam Kolasa z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, autobusem podróżowało 41 obywateli Białorusi. W sumie w wyniku zdarzenia rannych zostało 18 osób, które trafiły do szpitali na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Jedna osoba - z najcięższymi obrażeniami - została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział kom. Kolasa.

Policjanci na miejscu przeprowadzają szczegółowe oględziny, przesłuchują świadków zdarzenia i gromadzą materiał dowodowy. Z ustaleń wynika, że Białorusini wracali z wycieczki w Pradze. Ruch na tym odcinku jest znacznie spowolniony i odbywa się jednym pasem w kierunku Warszawy. W związku z wypadkiem utworzył się kilkukilometrowy korek. Policja apeluje o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności.