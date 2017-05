Ruszyła budowa Europejskiego Centrum Ortopedii

To właśnie na Florydzie ratunku szukają rodzice dzieci, którym w Polsce lekarze często nie dają szans na to, by mogły chodzić. Dror Paley, dyrektor amerykańskiej kliniki, światowej sławy chirurg ortopeda, prostuje stopy, wydłuża kości, leczy najcięższe deformacje. Klinika w Skierniewicach nosić będzie jego imię. Amerykański lekarz bardzo wspiera powstanie placówki, a od 9 do 11 maja konsultował w Skierniewicach chore dzieci z całej Polski, a także z innych krajów.

Jak ważny i historyczny to moment dla Skierniewic, podkreślił prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk. – Stało się to, o czym mówiliśmy od przeszło roku. Myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, że Europejskie Centrum Ortopedyczne dr. Paleya powstanie w Skierniewicach – cieszył się.

Swoją pomoc m.in. w wyszkoleniu personelu i organizacji pracy kliniki zadeklarował sam lekarz. Nawiązał też do historii swojej rodziny. – Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy budowę. To hołd dla mojego ojca i moich przodków, którzy pochodzą z Polski, bo tu zaczęła się historia mojej rodziny i moja. Wierzę, że sprawimy wiele medycznych cudów, pracując w niedalekiej przyszłości w Skierniewicach – mówił chirurg podczas uroczystości.

Potrzebę stworzenia specjalistycznego centrum ortopedii w Polsce dostrzegła kilka lat temu Małgorzata Nowotnik, prezes Fundacji "Kochaj życie", która podkreśla, że dzieci z Polski stanowią najliczniejszą grupę pacjentów w klinice na Florydzie. – Rodzice czekają. Na konsultacje w Skierniewicach zgłosiło się w maju ponad 80 dzieci. Tam, gdzie lekarze proponują amputację, dr Paley leczy i daję nadzieję na normalne życie. Musimy zbudować tę klinikę dla nich – mówiła M. Nowotnik.