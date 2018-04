Prawie 1000 osób pielgrzymowało w sobotę 21 kwietnia do Żdżar. Ich duchową przewodniczką była bł. Maria Franciszka Siedliska, która się tam urodziła.

Pielgrzymi zjechali do Roszkowej Woli (par. Łęgonice), by wyruszyć w niedługą, ale pełną modlitwy wędrówkę do kościoła parafialnego w Żdżarach. Wierni pielgrzymowali z okazji 29. rocznicy beatyfikacji bł. Marii Franciszki Siedliskiej.

Wierni przyjechali m.in. z Warszawy, Kalisza, Rawy Mazowieckiej, Lublina, Leszna, Tarnowskich Gór, Białej Podlaski. Wśród pątników szli także ojcowie kapucyni z Nowego Miasta nad Pilicą, a także rzesza sióstr nazaretanek z całej Polski.

Nie zabrakło młodzieży i dzieci. 11-letnia Agata w tej pielgrzymce chodzi od pierwszych dni życia. - Cały rok czekam na ten dzień. Uwielbiam tę pielgrzymkę tak jak bł. Franciszkę, która uzdrowiła moją ciocię z choroby Mariannę Rataj. Dziś idę w intencji pomyślnego przeszczepu dla mojej siostry ciotecznej. Wierzę, że bł. Franciszka pomoże - mówi Agata.

Pielgrzymka rozpoczęła się przedstawieniem nawiązującym do wezwania założycielki zgromadzenia sióstr nazaretanek i do jutrzejszej niedzieli Chrystusa Dobrego Pasterza. Podczas krótkiego programu słowno-muzycznego młodzież przedstawiła, jak Jezus troszczy się o nas.

Podczas przedstawienia obecny był bp Józef Zawitkowski, który także pochodzi ze Żdżar. Sprawował także Eucharystię w intencjach pielgrzymów.

- Czasem wśród nas znajdzie się jedna głupia owieczka, albo co gorsze baran, któremu wydaje się, że poradzi sobie bez Jezusa. Ale Jezus jego też kocha. I zostawi 99 owieczek w Roszkowej woli, każe im poczekać, bo wróci po tę jedną, której wydaje się, że jest samodzielna - mówił bp senior diecezji łowickiej.

Po Mszy św. długa kolumna pątników wyruszyła w drogę do Żdżar. Na przedzie pielgrzymki na ramionach niesiono relikwie błogosławionej. W trakcie wędrówki modlono się koronką do Ducha Świętego, do błogosławionej patronki. Odmówiono także różaniec. Pozostały czas wypełniał śpiew i radość dziękczynienia za osobę Matki Franciszki.

W Żdżarach na pątników czekała orkiestra strażacka OSP Żdżary, która przywitała i doprowadziła ich do świątyni, w której przed laty modliła się Franciszka. Tam wierni ucałowali jej relikwie i przeszli do „stodoły”, gdzie mieli zapewniony ciepły posiłek. Wysłuchali też koncertu wspólnoty Guadalupe z Lublina, która zadbała także o oprawę Mszy św.