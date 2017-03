Madonna od popaprańców

Po przerwie najpierw nadszedł jednak czas na podziękowania dla naszych sponsorów, partnerów, dobrodziejów oraz na niespodziankę dla uczestniczek, którą przygotował jeden z nich...

Organizacja wielkiego święta dla 500 kobiet nie byłaby możliwa bez firm El-In, Mirbud, TPU Twój Punkt Ubezpieczeń, sieci aptek św. Stanisława Edyty Sukiennik, NZOZ "Kopernik", a także naszego partnera medialnego - Radia Victoria, które prowadzi w tym roku transmisję na żywo IV DDK.

W tym roku dołączyło do naszych organizatorów Biuro Podróży "Arka Travel", które od razu zaskoczyło panie niezwykłym prezentem. Żaneta Dziewiątkowska-Klimkiewicz, szefowa biura, ogłosiła, że wśród uczestniczek IV Diecezjalnej Pielgrzymki Kobiet, którą "Gość Łowicki" zorganizuje już 27 maja w Szymanowie, zostanie wylosowana darmowa pielgrzymka do Fatimy, w 100. rocznicę objawień Maryi pastuszkom z Cova da Iria.

W święcie kobiet uczestniczy od kilku lat kilka samorządów, a osobiście w DDK biorą dziś udział Marek Pastusiak, wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej, Grzegorz Janeczek, burmistrz Głowna, oraz Jarosław Chęcielewski, wiceprezydent Skierniewic.

- Bardzo się cieszę, że kolejny raz DDK zawitał do Skierniewic. "Kobieta" to znaczy bardzo wiele, znaczy coraz więcej. Kojarzy nam się z łamaniem męskich serc, ale także z pięknem, dobrocią i - coraz częściej - z siłą i wytrwałością. Mogę zaświadczyć, że to właśnie kobiety są mózgiem działalności stowarzyszeń, firm. Są patronkami ogniska domowego. Życzę wam szczęścia, opieki i troski najbliższych oraz... jak najczęstszego odwiedzania Skierniewic - mówił wiceprezydent Skierniewic.

Z niezwykłym entuzjazmem uczestniczki przyjęły prawie godzinny koncert Marcina Stycznia, warszawskiego pieśniarza, gitarzysty i dziennikarza. Swoje piosenki autorskie oraz oparte na tekstach Karola Wojtyły przeplatał opowieściami o tym, jak powstały. Wielki aplauz towarzyszył "Madonnie od popaprańców". M. Styczeń napisał tę piosenkę, zainspirowany słowami swojego przyjaciela Ernesta Brylla, który tak nazywa swoją żonę, goszczącą w ich otwartym domu wielu ludzi, z różnymi historiami życiowymi. Na zakończenie koncertu bard zaśpiewał specjalnie dla Emilki Grzegorzewskiej, która rok temu, dokładnie podczas III DDK świętowała z nami swoje 18. urodziny.

Potem przyszedł czas na prezenty dla pań. Od pierwszej edycji DDK uczestniczki otrzymują zawsze pamiątki, które mają im przypominać wspólnie spędzony czas i być inspiracją do codziennych działań. Tym razem były to: lusterka z napisem: "Cała piękna jesteś", a także perły hodowlane oraz List Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae", a także - oczywiście - róże.

Czytaj także: