Biskup lokalnym bohaterem

Aleksandra Pawelec i Grzegorz Basiński, uczniowie III klas Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu, zdecydowali się wziąć udział w projekcie "Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej". To także temat XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Łowicz wolny jest od symboli komunistycznych, dlatego Ola i Grzegorz postanowili przypomnieć wydarzenia sprzed lat i osobę, która przyczyniła się do wizerunkowej zmiany miasta. Jest nią bp Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, który objął urząd z chwilą powstania diecezji łowickiej w 1992 roku. Jedną z pierwszych jego decyzji było wydanie dekretu o powstaniu Wyższego Seminarium Duchownego. Na siedzibę uczelni wybrał... koszary wojsk radzieckich. Sowieci opuścili je rok wcześniej. Budynek wymagał kapitalnego remontu i przystosowania do kształcenia przyszłych księży. Dobudowano m.in. kaplicę. - Ksiądz biskup stał się lokalnym bohaterem naszego projektu, gdyż był kluczową osobą, która przyczyniła się do powstania uczelni. Stworzenie jej w tym miejscu jest dla mnie jakby symbolem odrodzenia duchowego Polski - mówi G. Basiński.

Bp Orszulik, obecnie 89-letni biskup senior, zgodził się na spotkanie z gimnazjalistami, żeby opowiedzieć o tych wydarzeniach. Ola i Grzegorz postanowili tą wiedzą podzielić się z innymi, bo - według przeprowadzonej przez nich ankiety - łowiczanie dobrze kojarzą postać bp. Orszulika, ale o tym, że WSD mieści się w byłych koszarach wojsk radzieckich, mało kto pamięta.

W holu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu czynna jest już miniwystawa stworzona przez dwójkę gimnazjalistów. Niebawem na słupach ogłoszeniowych pojawią się plakaty informujące o procesie zmian ustrojowych w Łowiczu i wiodącej roli bp. Orszulika w ich przebiegu.

A. Pawelec i G. Basińskiemu udało się namówić do współpracy burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego i rektora WSD ks. Sławomira Wasilewskiego. Obaj zgodzili się zostać ambasadorami projektu.